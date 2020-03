மாநில செய்திகள்

எதிர்காலத்தில் மக்கள் தனியாருக்கு செல்வதை விட அரசு மருத்துவமனைக்கு வரும் சூழல் ஏற்படும் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி பேச்சு + "||" + Rather than people going private There will be a situation where the government hospital will come EdappadiPalaniswami

எதிர்காலத்தில் மக்கள் தனியாருக்கு செல்வதை விட அரசு மருத்துவமனைக்கு வரும் சூழல் ஏற்படும் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி பேச்சு