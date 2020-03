தேசிய செய்திகள்

தேர்வு நேரத்தின் போது மாணவர்கள் முகக்கவசம் அணிந்து வர அனுமதி - சிபிஎஸ்இ + "||" + Central Board of Secondary Education (CBSE): Face masks & sanitizers may be carried by students, if they so desire, in the examination centres

தேர்வு நேரத்தின் போது மாணவர்கள் முகக்கவசம் அணிந்து வர அனுமதி - சிபிஎஸ்இ