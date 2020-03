மாநில செய்திகள்

தமிழக‌ அரசின் நடவடிக்கையால் உயர் கல்வி பயிலும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + By the action of the Government of Tamil Nadu The number of students studying in higher education has increased Chief Minister Palanisamy

