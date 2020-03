தேசிய செய்திகள்

தொழிலாளர் வைப்பு நிதி வட்டிவீதம் 8.65%-லிருந்து 8.5%- ஆக குறைப்பு - மத்திய அரசு + "||" + EPFO slashes interest rate on deposits to 8.50% for FY20; move to affect 6 crore salaried employees

