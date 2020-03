தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு எதிரொலி: பள்ளிகளை உடனடியாக மூட உத்தரவு + "||" + all such schools(upto class 5th) both government & private to remain shut till March 31, in view of CoronaVirus

