தேசிய செய்திகள்

இறைச்சி உணவுகள் மூலம் கொரோனா வைரஸ் பரவாது - மத்திய மந்திரி உறுதி + "||" + COVID-19 is not transmitted through meat, egg or fish Giriraj Singh, Union Minister for Animal Husbandry & Fisheries

இறைச்சி உணவுகள் மூலம் கொரோனா வைரஸ் பரவாது - மத்திய மந்திரி உறுதி