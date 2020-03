தேசிய செய்திகள்

குப்வாராவில் பாகிஸ்தான் ராணுவ நிலைகள் மீது இந்தியா அதிரடி தாக்குதல் + "||" + Indian Army Sources Army troops recently used anti-tank guided missiles & artillery shells to target Pakistan Army positions opposite the Kupwara sector

குப்வாராவில் பாகிஸ்தான் ராணுவ நிலைகள் மீது இந்தியா அதிரடி தாக்குதல்