மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் இதுவரை யாருக்கும் கொரோனா பாதிப்பு இல்லை - சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் + "||" + So far in TamilNadu No one was affected by the corona Health Minister Vijayabaskar

தமிழகத்தில் இதுவரை யாருக்கும் கொரோனா பாதிப்பு இல்லை - சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்