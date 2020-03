தேசிய செய்திகள்

மக்கள் பொதுஇடங்களில் கூடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் ; மத்திய அரசு + "||" + Ministry of Health and Family Welfare: It is advised that mass gatherings may be avoided

