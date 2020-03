தேசிய செய்திகள்

கொரோனா எதிரொலி; தனிமைப்படுத்துவதற்கான வசதிகளை மேற்கொள்கிறது - இந்திய ராணுவம் + "||" + Indian Army to establish quarantine facilities for 1500 personnel (total) which will be activated at locations as part of the overall effort of Govt of India

கொரோனா எதிரொலி; தனிமைப்படுத்துவதற்கான வசதிகளை மேற்கொள்கிறது - இந்திய ராணுவம்