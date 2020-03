தேசிய செய்திகள்

யெஸ் வங்கி ஊழியர்களின் பணிக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது - நிர்மலா சீதாராமன் பேட்டி + "||" + employment and salaries assured for at least one year FM Nirmala Sitharaman on YesBank

யெஸ் வங்கி ஊழியர்களின் பணிக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது - நிர்மலா சீதாராமன் பேட்டி