துனிசியா தலைநகரில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகத்திற்கு அருகே தற்கொலை தாக்குதல் + "||" + Sucide attack with a motorbike targeting the US embassy in Tunis, no casualties has been reported yet.

