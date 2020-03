தேசிய செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ்: காங்கிரஸ் ஆளும் மாநில அரசுகளுக்கு சோனியா காந்தி அறிவுறுத்தல் + "||" + Sonia Gandhi writes to Congress CMs over preparation against coronavirus spread

கொரோனா வைரஸ்: காங்கிரஸ் ஆளும் மாநில அரசுகளுக்கு சோனியா காந்தி அறிவுறுத்தல்