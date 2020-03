மாநில செய்திகள்

தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் க. அன்பழகன் மறைவு: உங்களது அறிவொளியில் எங்கள் பயணம் தொடரும் - மு.க.ஸ்டாலின் இரங்கல் + "||" + DMK General Secretary Dear Brothers: Our journey will continue in your enlightenment - the condolences of MK Stalin

தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் க. அன்பழகன் மறைவு: உங்களது அறிவொளியில் எங்கள் பயணம் தொடரும் - மு.க.ஸ்டாலின் இரங்கல்