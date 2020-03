மாநில செய்திகள்

நாகையில் புதிதாக அமையவுள்ள மருத்துவக் கல்லூரிக்கு முதலமைச்சர் பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டினார் + "||" + Chief Minister Palanisamy laid the foundation stone for a new medical college in Nagai

நாகையில் புதிதாக அமையவுள்ள மருத்துவக் கல்லூரிக்கு முதலமைச்சர் பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டினார்