சினிமா செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் நடிகர் அஜித்துக்கு அதிகாரப்பூர்வ கணக்குகள் எதுவும் இல்லை - அஜித் தரப்பு வழக்கறிஞர் + "||" + Actor Ajith has no official accounts social media

சமூக ஊடகங்களில் நடிகர் அஜித்துக்கு அதிகாரப்பூர்வ கணக்குகள் எதுவும் இல்லை - அஜித் தரப்பு வழக்கறிஞர்