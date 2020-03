உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ்: டிரம்ப் கூறிய பதிலால் அமெரிக்க மக்கள் அச்சம் + "||" + US coronavirus death toll reaches 17; at least half of US states

கொரோனா வைரஸ்: டிரம்ப் கூறிய பதிலால் அமெரிக்க மக்கள் அச்சம்