சென்னை,

சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் டுவிட்டர் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:-

ஓமனின் மஸ்கட் நகரில் இருந்து சென்னை வந்தவருக்கு நடத்திய சோதனையில் கொரோனா பாதிப்பு உறுதியானதையடுத்து சென்னை அரசு ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. 45 வயதுடைய நபரை தனிமைப்படுத்தி சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. கொரோனா பாதிப்பு குறித்து பொதுமக்கள் யாரும் அச்சப்பட வேண்டாம் என அதில் பதிவிட்டுள்ளார்.

#COVID19 positive for 45Y male who traveled from Oman.Due to d stringent screening process,we identified & isolated the Pt for further treatment @ RGGH Chennai. Pt is stable &under hospital observation,#TNHealth is fully functional to combat d situation. Pls avoid state of panic