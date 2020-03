தேசிய செய்திகள்

மோடியின் ஆட்சியில் ஒரு குண்டுவெடிப்பு கூட நடக்கவில்லை - மத்திய மந்திரி பிரகாஷ் ஜவடேகர் பெருமிதம் + "||" + In the Modi regime Not even a blast happened Union Minister Prakash Javadekar is proud

மோடியின் ஆட்சியில் ஒரு குண்டுவெடிப்பு கூட நடக்கவில்லை - மத்திய மந்திரி பிரகாஷ் ஜவடேகர் பெருமிதம்