சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு, பெண்களுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து

புதுடெல்லி,

உலகின் ஆக்கும் சக்தியான பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் நோக்கில் உலக மகளிர் தினம் ஆண்டு தோறும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் இன்று உலகம் முழுவதும் மகளிர் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து செய்தி வெளியிட்டுள்ளார்.

மகளிர் தினத்துக்கு வாழ்த்து கூறி சமூக வலைதளகணக்கை பெண் சாதனையாளர்களிடம் பிரதமர் மோடி ஒப்படைத்தார். தமது டுவிட்டர் வலைத்தளத்தில் 7 பெண் சாதனையாளர்கள் தங்கள் வாழ்க்கை பயணத்தை எனது சமூக வலைதளங்களில் பகிர்வார்கள் என்று மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் பெண் சாதனையாளர்கள் தங்கள் வாழ்க்கை பயணத்தை டுவிட்டர் பக்கத்தில் நாட்டு மக்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வார்கள் என்று மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு இன்று எனது சமூக வலைதளங்களை பெண்கள் நிர்வகிப்பர் என பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Greetings on International Women’s Day! We salute the spirit and accomplishments of our Nari Shakti.

As I’d said a few days ago, I’m signing off. Through the day, seven women achievers will share their life journeys and perhaps interact with you through my social media accounts.