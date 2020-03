உலக செய்திகள்

சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் பாதித்தவர்கள் தங்கி இருந்த ஓட்டல் இடிந்ததில் 4 பேர் பலி + "||" + 4 killed as hotel used as quarantine facility collapses in China

சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் பாதித்தவர்கள் தங்கி இருந்த ஓட்டல் இடிந்ததில் 4 பேர் பலி