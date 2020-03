தேசிய செய்திகள்

சத்தீஷ்காரில் நக்சலைட்டுகள் ஒழிப்பு பணியில் ஈடுபடும் 8 மாத கர்ப்பிணி + "||" + Chhattisgarh: 8 month old pregnant woman deployed as fighter to combat Naxals

சத்தீஷ்காரில் நக்சலைட்டுகள் ஒழிப்பு பணியில் ஈடுபடும் 8 மாத கர்ப்பிணி