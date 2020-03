மாநில செய்திகள்

மக்கள் கண்டிப்பாக முக கவசம் அணிய வேண்டும் என்பது அவசியம் இல்லை - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் விளக்கம் + "||" + It is not necessary to wear a face shield Vijayabasker

மக்கள் கண்டிப்பாக முக கவசம் அணிய வேண்டும் என்பது அவசியம் இல்லை - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் விளக்கம்