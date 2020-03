உலக செய்திகள்

ஈரானில் கொரோனா வைரசுக்கு ஒரே நாளில் 49 பேர் பலி + "||" + Iran reports 49 new Corona Virus deaths, raising the death toll to 194

