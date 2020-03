தேசிய செய்திகள்

கை குலுக்க வேண்டாம்; நமஸ்தே சொல்லுங்கள் ; மராட்டிய துணை முதல்-மந்திரி அஜித்பவார் அறிவுரை + "||" + Coronavirus: No handshakes, only 'namaste', says Ajit Pawar

கை குலுக்க வேண்டாம்; நமஸ்தே சொல்லுங்கள் ; மராட்டிய துணை முதல்-மந்திரி அஜித்பவார் அறிவுரை