காங்கிரஸ் கட்சியின் உள்விவகாரம் ; ம.பி அரசியல் நெருக்கடி பற்றி சிவராஜ் சிங் சவுகான் கருத்து

Shivraj Singh Chouhan, former #MadhyaPradesh CM: This is Congress' internal matter and I would not like to comment on it

