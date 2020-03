தேசிய செய்திகள்

ஈரானுக்கு புனித பயணம் சென்ற 58 இந்தியர்கள் முதற்கட்டமாக தாயகம் திரும்பினர் + "||" + IAF C-17 Globemaster carrying the first batch of 58 Indian pilgrims, lands at Hindon air force station in Ghaziabad from Tehran, Iran. #CoronaVirus

