தமிழகத்தில் புதிதாக யாருக்கும் கொரோனா இல்லை - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்

சென்னை,

சீனாவில் பல பேரின் உயிரை காவு வாங்கிய கொரோனா வைரஸ் இந்தியாவிலும் நுழைந்து உள்ளது. இதனால் மத்திய அரசு பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகிறது. மேலும், மக்களிடம் தீவிர விழிப்புணர்வும் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் தமிழகத்தில் புதிதாக யாருக்கும் கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்படவில்லை என அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறியுள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் டுவிட்டர் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:-

தமிழகத்தில் 8 பேரின் ரத்த மாதிரிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டதில் 7 பேருக்கு கொரோனா இல்லை என உறுதியாகி உள்ளது. மேலும் தமிழகத்தில் புதிதாக யாருக்கும் கொரோனா பாதிப்பு இல்லை. தொடர்ந்து தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இவ்வாறு அதில் கூறியுள்ளார்.

சீனாவில் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக நேற்று (மார்ச் 09) மட்டும் 17 பேர் உயிரிழந்தனர். இதனால், உலகளவில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 4 ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது. 100க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பரவியுள்ள இந்த வைரசால் 4,011 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். 1,10,000 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

