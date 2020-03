மாநில செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு பொதுமக்கள் மாஸ்க் போட வேண்டும் என்று அவசியமில்லை - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் + "||" + There is no need to put on the mask Vijayabaskar

