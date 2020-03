தேசிய செய்திகள்

ஜோதிர் ஆதித்ய சிந்தியா ராஜினாமா குறித்து யசோதரா ராஜே சிந்தியா கருத்து + "||" + Yashodhara Scindia, BJP leader & aunt of Jyotiraditya Scindia I am very happy and congratulate him.

