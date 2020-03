உலக செய்திகள்

சீனாவில் ஹோட்டல் இடிந்து விழுந்து விபத்து: பலி எண்ணிக்கை 20 ஆக உயர்வு + "||" + Death toll in China quarantine hotel collapse jumps to 20; mother and son rescued after 52 hours

சீனாவில் ஹோட்டல் இடிந்து விழுந்து விபத்து: பலி எண்ணிக்கை 20 ஆக உயர்வு