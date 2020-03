மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில் துணை நிலை ஆளுநருக்கு அதிகாரம் இல்லை என்ற தனி நீதிபதி உத்தரவு ரத்து + "||" + Chennai high court revoke the separate judge's order that the governor has no power in puducherry

