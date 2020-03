தேசிய செய்திகள்

அருணாசல பிரதேசம், ஜம்மு -காஷ்மீர், லடாக் ஆகியவை இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதிகள் ; மத்திய அரசு உறுதி + "||" + Arunachal, J&K, Ladakh integral parts of India, fact conveyed to China on several occasions: MoS External Affairs

