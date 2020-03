உலக செய்திகள்

ஐரோப்பாவில் இருந்து அமெரிக்கா வருவதற்கு 30 நாட்கள் தடை : டிரம்ப் அறிவிப்பு + "||" + US Suspends All Travel From Europe For 30 Days Amid Coronavirus Scare

