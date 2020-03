மாநில செய்திகள்

கட்சிக்கு ஒரு தலைமை ஆட்சிக்கு ஒரு தலைமை என்பது தான் எனது அரசியல் நிலைப்பாடு- ரஜினிகாந்த் + "||" + A leadership to the party A leadership for governance That is my political position Rajinikanth

