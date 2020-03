உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல்: குவைத்தில் இரண்டு வாரங்களுக்கு பொது விடுமுறை அறிவிப்பு + "||" + Kuwait shuts down for two weeks over coronavirus fears

கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல்: குவைத்தில் இரண்டு வாரங்களுக்கு பொது விடுமுறை அறிவிப்பு