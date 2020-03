கொரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுக்கும் வகையில், இந்தியா வருவதற்கான விசாக்கள் ஏப்ரல் 15 -ந்தேதி வரை ரத்து

தேசிய செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுக்கும் வகையில், இந்தியா வருவதற்கான விசாக்கள் ஏப்ரல் 15 -ந்தேதி வரை ரத்து + "||" + Coronavirus crisis: India suspends all visas with few exceptions

