தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் 52 இடங்களில் கொரோனா பரிசோதனை மையங்கள் - சுகாதாரத்துறை + "||" + Luv Aggarwal, Health Ministry on CoronaVirus: 52 testing facilities are located across the country

நாடு முழுவதும் 52 இடங்களில் கொரோனா பரிசோதனை மையங்கள் - சுகாதாரத்துறை