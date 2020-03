மாநில செய்திகள்

சட்டமன்ற தேர்தலில் 2 தொகுதிகளில் போட்டியிடுவேன்; சசிகலா எங்களுடன் தான் இருக்கிறார்- டிடிவி தினகரன் + "||" + In the Assembly election I will contest 2 constituencies Sasikala is with us TTV Dinakaran

