தேசிய செய்திகள்

மத்தியபிரதேசத்தில் ராஜினாமா செய்த 22 எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு சபாநாயகர் நோட்டீஸ் + "||" + Madhya Pradesh Speaker’s notice to 22 rebel MLAs- clarify, did not resign under pressure

மத்தியபிரதேசத்தில் ராஜினாமா செய்த 22 எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு சபாநாயகர் நோட்டீஸ்