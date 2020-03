தேசிய செய்திகள்

8 மாநிலங்களவை வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டது - காங்கிரஸ் + "||" + Congress releases list of its candidates for elections to the Rajya Sabha. Digvijaya Singh & Phool Singh Baraiya to contest from Madhya Pradesh. KC Venugopal to contest from Rajasthan

