மராட்டியத்தில் கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் குறித்து மக்கள் பீதியடைய வேண்டாம் என முதல்-மந்திரி வேண்டுகோள்

தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் குறித்து மக்கள் பீதியடைய வேண்டாம் என முதல்-மந்திரி வேண்டுகோள் + "||" + In Maharashtra, the Corona virus threat The First Minister urges people not to panic

மராட்டியத்தில் கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் குறித்து மக்கள் பீதியடைய வேண்டாம் என முதல்-மந்திரி வேண்டுகோள்