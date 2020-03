உலக செய்திகள்

இந்தியா சென்று வந்ததில் இருந்து கை குலுக்காமல் வணக்கம் தெரிவிக்கிறேன் - டொனால்டு டிரம்ப் + "||" + Donald Trump greets Ireland PM Leo Varadkar with namaste, says India ahead of the curve

இந்தியா சென்று வந்ததில் இருந்து கை குலுக்காமல் வணக்கம் தெரிவிக்கிறேன் - டொனால்டு டிரம்ப்