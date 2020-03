மாநில செய்திகள்

டாஸ்மாக் பணியாளர்களுக்கு ரூ.500 ஊதியம் உயர்த்தி வழங்கப்படும் - அமைச்சர் தங்கமணி அறிவிப்பு + "||" + For the tasmac workers The salary will be increased by Rs Announcement of Minister Thangamani

