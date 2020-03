தேசிய செய்திகள்

முக்கிய அமர்வு மட்டுமே செயல்படும் - உச்சநீதிமன்றம் நிர்வாகம் அறிவிப்பு + "||" + Supreme Court In view of Coronavirus the functioning of the Courts from Monday (16th March) shall be restricted to urgent matters with such number of benches as may be found appropriate.

முக்கிய அமர்வு மட்டுமே செயல்படும் - உச்சநீதிமன்றம் நிர்வாகம் அறிவிப்பு