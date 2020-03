தேசிய செய்திகள்

தகுதிநீக்க எம்.எல்.ஏ. செங்காருக்கு 10 ஆண்டு ஜெயில்; டெல்லி கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + MLA to disqualify Sengar sentenced to 10 years in jail Delhi Court Order

தகுதிநீக்க எம்.எல்.ஏ. செங்காருக்கு 10 ஆண்டு ஜெயில்; டெல்லி கோர்ட்டு உத்தரவு