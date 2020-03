தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்கா செல்வதற்கான விசா வழங்கும் நடைமுறை நிறுத்திவைப்பு - இந்தியாவில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகம் அறிவிப்பு + "||" + Moving from India to America Visa issuing procedure Withholding US Embassy in India Announced

இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்கா செல்வதற்கான விசா வழங்கும் நடைமுறை நிறுத்திவைப்பு - இந்தியாவில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகம் அறிவிப்பு