உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் நோயின் மையமாக ஐரோப்பா மாறியுள்ளது-உலக சுகாதார அமைப்பு கவலை + "||" + 132,000 cases of novel coronavirus reported from 123 countries, Europe new epicentre: WHO

கொரோனா வைரஸ் நோயின் மையமாக ஐரோப்பா மாறியுள்ளது-உலக சுகாதார அமைப்பு கவலை