தேசிய செய்திகள்

கொரோனா அச்சம்: பெங்களூரில் அலுவலகத்தை காலி செய்த இன்போசிஸ் நிறுவனம் + "||" + Infosys We have taken a decision to evacuate one of our satellite buildings in Bengaluru

கொரோனா அச்சம்: பெங்களூரில் அலுவலகத்தை காலி செய்த இன்போசிஸ் நிறுவனம்