கொரோனா: வீட்டு தனிமைப்படுத்தல் மூலம் உங்களையும் உங்கள் அன்புக்குரியவர்களையும் பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள்

புதுடெல்லி

இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 87 ஆக அதிகரித்து உள்ளது. 71 இந்தியர்கள், 16 இத்தாலியர்கள், கனடாவை சேர்ந்த ஒருவர் என 87 பேர் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர். இந்த 85பேருடனும் தொடர்புடைய 4 ஆயிரம் பேர் கண்காணிப்பில் உள்ளனர்.

தெலங்கானாவில் புதிதாக ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

உங்களையும் உங்கள் அன்புக்குரியவர்களையும் பாதுகாப்பதே "வீட்டு தனிமைப்படுத்தல்".வீட்டு தனிமைப்படுத்தலுக்கான வழிகாட்டுதல்கள் Https://www.mohfw.gov.in இணையதளத்தில் கிடைக்கும் என மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்து உள்ளது.

